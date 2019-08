Družina z osmimi otroki se je razveselila kombija

12.8.2019 | 11:30

Družina Cvitanović se veseli novega kombija.

Šentjernej - Na pobudo OŠ Šentjernej in KORK Šentjernej smo maja pričeli z zbiranjem sredstev za pomoč družini Cvitanović iz Šentjerneja z osmimi otroki. Gre za družino, ki jo je letos doletela huda tragedija, nepričakovano jim je umrl oče. Družina šteje devet članov, od katerih je pet otrok šoloobveznih (najstarejši otrok obiskuje 6. razred), trije otroci pa so predšolski. Njihova mama je trenutno brez zaposlitve. Družina se je preživljala le z dohodki očeta in socialnimi prejemki.

Kot pravi sekretarka RK Novo mesto Barbara Ozimek, je socialna stiski narekovala, da zbirajo sredstva, ki bi omogočala zagotovitev nujnih potreb za otroke. Bili so brez prevoznega sredstva, želeli so si nabaviti kombi, ki bi omogočal skupni prevoz.

OŠ Šentjernej, kamor hodijo Cvitanovićevi otroci, je organizirala dobrodelno prireditev in skupaj z donacijami se je zbralo 8.500 evror. Sredstva bodo ostala v skladu za potrebe otrok in porabljala za stroške v šoli, vrtcu, obšolske dejavnosti….

V RK so se obrnili tudi na Krko, d. d., Novo mesto, ki je v celoti plačala strošek rabljenega vozila po ponudbi, ki jo je družina našla sama. TPV je zagotovil še generalni servis tako, da je družina prejela varno vozilo. »Želimo jim varno vožnjo in veliko skupnih potovanj tudi v teh poletnih mesecih, ko otroci preživljajo počitniške dni,« pravi Ozimkova.

L. M., foto: OZ RK Novo mesto