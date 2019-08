Krka zmagala, Trimo izgubil

12.8.2019 | 15:30

Rokometaši Krke so bili tudi tokrat boljši od Ferlacha. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometni prvoligaši se že resno pripravljajo na novo sezono, ki se bo začela 7. septembra. Trebanjski Trimo in novomeška Krka sta konec minulega tedna odigrala pripravljalni tekmi z avstrijskim prvoligašem Ferlachom, ki ga vodi dolgoletni trener Krke Siniša Markota, v vratih ima izkušenega brežiškega vratarja Gorazda Škofa, v ekipi pa med drugim tudi Matica Kotarja, ki je prav letos v Avstrijo odšel iz domačega Trebnjega. V petek je Ferlach, ki ga je do sedaj vodil novi trener Trima Ivo Vajdl, v Trebnjem zmagal s 30:22, med Trebanjci pa je bil s šestimi zadetki najuspešnejši novi kapetan Trima Uroš Udovič.

V soboto je Ferlach gostoval v novomeški dvorani Marof in z Novomeščani izgubil z 18:22 (4:10). Najboljši strelec Krke je bil tokrat novinec Andraž Kete s sedmimi zadetki.

V sklopu priprav na novo sezono bo novomeški moški rokometni klub Krka v petek in v soboto pripravil tradicionalni mednarodni turnir, na katerem se bosta petek ob 17.30 pomerila madžarski Csurgoi Kezilabda in beloruski Minsk, ob 20. uri pa domača Krka in Trimo Trebnje. V soboto bosta ob istih urah tekmi za tretje in prvo mesto.

I. Vidmar