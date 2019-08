90-letnik praznoval 60 let poroke

12.8.2019 | 16:30

Slavljenec, 90-letni Jože Saje (tretji z leve) z ženo Mihelco, s katero sta te dni praznovala diamantno poroko, se je zelo razveselil obiska predstavnikov šentjernejske občine in društev.

Biserna poročenca Jože in Mihelca Saje

Čestitka župana Radka Luzarja

Šentjernej - Pri Sajetovih v Šentjerneju je bilo te dni praznično. Kako tudi ne - znani dolenjski električar Jože Saje je praznoval visok življenjski jubilej, 90. rojstni dan, obenem pa tudi 60 let poroke z ženo Mihelco. Čestitk in lepih želja ni manjkalo.

Jože, ki je tudi dolgoletni naročnik Dolenjskega lista, je vseh 40 delovnih let z veseljem opravljal poklic električarja in rad se spominja svojih službenih let, ko je s svojo skupino zagnanih električarjev pripeljal elektriko v številne odročne vasi v Podgorju in okolici - to je bilo sredi prejšnje stoletja, med leti 1950 in 1980.

Jožetu Sajetu je sprostitev ob napornem delu električarja predstavljalo ribištvo. S sinom Jožetom je bil vrsto let navdušen ribič in član Ribiške družine Novo mesto. Uspešno sta tekmovala v krapolovu v okviru državnega prvenstva, kar dokazujejo številne medalje in pokali. Ribarila sta po jezerih, zelo rada tudi v reki Krki.

Slavljenec, ki je že dobra tri desetletja upokojenec, se za svoja 90-ta leta kljub nekaj zdravstvenim težavam zelo dobro drži - tudi po zaslugi žene Mihelce, poznane šentjernejske učiteljice, ki zanj lepo skrbi. Te dni so med drugim prišli čestitat domači, širša družina, sosedje, prijatelji, nekdanji in sedanji električarji, pa tudi šentjernejski župan in podžupan, Radko Luzar in Janez Selak, ter člani upokojenskega društva ter Krajevne organizacije Rdečega križa Šentjernej. Vseh je bil zelo vesel.

A voščiti so morali kar obema z ženo, kajti Jože in Mihelca sta prav te dni praznovala 60-letnico poroke, kar je dandanes res redkost. Vsa leta živita v ljubezni, razumevanju in spoštovanju in sta mnogim mladim parom lahko vzor.

Več o Sajetu in njegovem električarskem delu ter o receptu za zadovoljno in srečno zakonsko življenje pa v četrtkovem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj