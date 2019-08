Prijeli roparja, ki sta poškodovala starejšo gospo

12.8.2019 | 14:00

V noči na 9. avgust so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da so na dvorišču stanovanjske hiše v Novem mestu neznanci oropali in večkrat udarili starejšo oškodovanko. Žrtvi so lažje poškodbe oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa so takoj pričeli s preiskavo in izvajanjem vseh aktivnosti za izsleditev storilcev. Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja ropa osumljena 37-letni in 24-letni moški iz okolice Novega mesta, ki sta žrtvi odtujila okoli 200 evrov. Oba so izsledili, jima odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa privedli k preiskovalnemu sodniku. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju za oba odredil pripor.

Odnesel zlat prstan

V okolici Šentjerneja je med 7. in 9. avgustom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil zlat prstan.

Po pijačo

V noči na 10. avgust je v Poljanah pri Mirni Peči nekdo vlomil v prostore društva in odtujil pijačo. Škode je za okoli 600 evrov.

Ukradel pištolo, zlat nakit in uro

V naselju Trščina na območju Sevnice je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je pištolo, zlat nakit in ročno uro.

Vlomil v hišo

Med 9. 8. in 11. 8. je v Dolah nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil živila ter posodo z gorivom. Lastnike je oškodoval za okoli 500 evrov.

