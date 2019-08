Trčila v moškega, ki je ležal na cesti

12.8.2019 | 14:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

10. avgusta zvečer se je zgodila nesreča na dovozu stanovanjske hiše v Ždinji vasi. Policisti so ugotovili, da je 54-letna voznica trčila v 36-letnega moškega, ki je ležal na cesti. Hudo poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Poškodovan motorist

Novomeški policisti so bili 10. avgusta dopoldne obveščeni o prometni nesreči pri naselju Ratež. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 45-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja z levim delom vozila trčil v motor, ki ga je v isti smeri pravilno vozil 35-letni motorist. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Policistov ni upošteval

Med kontrolo prometa v okolici Dolenjskih Toplic so policisti 9. avgusta popoldne ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in zapeljal v gozd. Zapeljali so za njim, ga ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni voznik je opravljanje preizkusa odklonil in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na avtocesto kar pijan

9. avgusta okoli 19.30 so policiste poklicali na pomoč iz bencinskega servisa ob avtocesti, kjer naj bi pijan moški nadlegoval osebje in kršil javni red in mir. Policisti so kršitelja, ki se je s počivališča nameraval odpeljati izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligramov alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Preveč tovora in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Novomeški prometniki so med kontrolo prometa na Obrežju kontrolirali voznika kombiniranega vozila francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni voznik iz Bolgarije nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo pa je bilo zaradi tovora občutno preobremenjeno. Kombi so zasegli, voznika pridržali in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče v Brežice.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Semiču so policisti včeraj zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 25-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Pijan, brez vozniškega dovoljenja, neregistriran avto...

Novomeški policisti so v noči na ponedeljek v Bršljinu odredili preizkus alkoholiziranosti 39-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu Citroen berlingo so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

L. M.