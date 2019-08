Zapeljal s ceste, moral v bolnišnico

12.8.2019 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 8.03 je na cesti Črnomelj – Črmošnjice v naselju Mihelja vas v občini Črnomelj osebno vozilo zapeljalo iz ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega in posuli cesto z absorbentom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo v Kerinovem Grmu

Danes ob 10.41 je v naselju Kerinov Grm v občini Krško gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

L.M.