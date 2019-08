Uroš Udovič novi kapetan trebanjskih rokometašev

12.8.2019 | 19:00

Uroš Udovič je postal dena roka trenerja Ivana Vajdla. (Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Na koncu lanske sezone se je z rokometnih igrišč po dolgih 20 sezonah, od tega 10 odigranih za člansko ekipo RK Trimo Trebnje poslovil izkušeni kapetan Tevž Grandovec. Tako je moštvo dobilo novo desno roko trenerja Ivana Vajdla, ki je od začetka treningov postal dolgoletni član trebanjskega kluba Uroš Udovič. Slednji letos pričakuje težko sezono.

Kot poročajo na spletni strani kluba, je Uroš Udovič prve rokometne korake naredil pri domačem Trimu, potem ko je v klubu pričel igrati za ekipo mlajših dečkov B in se vse do članske ekipe vzgajal pod taktirko Alojza in Marka Radlja ter Marka Mežnaršiča. V članski ekipi ga je sprva vodil Ivan Vajdl, nato Roman Šavrič, minulo sezono Benjamin Teraš, zdaj pa bo spet združil moči z izkušenim Vajdlom.

S prevzemom kapetanskega traku bo primoran prevzeti še nekaj drugih odgovornosti, a novih izzivov se ne boji. »Odgovornost ni majhna, mislim pa, da sem pri svojih 25 letih toliko dozorel, da lahko novo vlogo opravim tako, kot je treba in se tudi pričakuje od mene. Fantje so super in lahko rečem, da mi bo v čast biti kapetan te ekipe,« je dejal Udovič.

Izkušeni rokometaš, ki ima za sabo že sedem odigranih sezon v najkakovostnejšem slovenskem tekmovanju, je v Trebnjem (za zdaj) preživel celotno kariero, zato ne skriva zadovoljstva po odličnem počutju v domačem klubu. »V klubu se počutim super. Predvsem letošnjo sezono imamo praktično vse, da se lahko skoncentriramo le na treninge in tekme. Upam, da bodo tudi trebanjski navijači prepoznali naše delo in trud ter podprli ekipo skozi težko sezono, ki nas čaka,« meni novi trebanjski kapetan.

L. M.