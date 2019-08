Ob šoli urejajo Center zdravega počutja v Škocjanu

13.8.2019 | 13:00

Ureditev igrišča za vrtičarje pod šolo je pri koncu.

Nova plezalna stena, na levi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin.

Škocjan - Od lanskega novembra že potekajo dela ureditve športnega parka ob Osnovni šoli (OŠ) Frana Metelka Škocjan oz. Centra zdravega počutja v Škocjanu. Investitor je občina, ki želi za mlade ustvariti kar najboljše pogoje za športno udejstvovanje in rekreacijo, izvajalec del pa je novomeško podjetje PAM.

Projekt poteka v dveh fazah. Pri prvi gre za ureditev šolskega igrišča, ki ga je bilo treba preplastiti in na novo zarisati črte, ureditev travnatih površin za vadbo, postavitev nove plezalne stene na zunanji steni šole ter predpripravo terena za malo nogometno igrišče in ograjo. Druga faza bo obsegala ureditev malega nogometnega igrišča z umetno travo na prostoru takratnega otroškega igrišča za vrtec. Igrišča za vrtičkarje bodo uredili v dveh delih in sicer ločeno za mlajše in za starejše v neposredni bližini šolskega kompleksa. Pridobitev bo tudi letna kuhinja.

Vzpostavitev obeh igrišč je predvidena do počitnic in kot pravi župan Jože Kapler, dela v teh dneh intenzivno potekajo. Ker s pričakovanimi sredstvi s Fundacije za šport ne bo nič , bo po besedah župana naložbo izvedla v lastni režiji. V proračunu imajo za to planiranih okrog 30 tisoč evrov.

Kot pravi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, so veseli vsake pridobitve, ki niso pomembne le za šolarje, pač pa tudi za ostale, saj so vse naprave v športnem parku na voljo občanom za rekreacijo. Je pa šola na hribu prostorsko omejena za širitev in nove dodatne športne površine, tako da imajo sedaj največ, kar je mogoče. Zelo si želijo atletskega stadiona s stezo - sedaj morajo otroke ob atletskem športnem dnevu voziti v Šentjernej ali Šmarjeto, kjer stadion imajo. Vse to pa je povezano ne le z organizacijskimi težavami, ampak tudi s financami.

Župan Kapler pove, da se občina tega problema zaveda in ga želi v bližnji prihodnosti rešiti z odkupom zemljišča v bližnjih Lokavah, kjer ima predkupno pravico, tam pa bi postavila nov atletski stadion, ki bo za Škocjan velika pridobitev.

Besedilo in foto: L. Markelj

