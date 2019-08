Načrt Cirila Tottra: v 24 urah iz Bele krajine na Triglav

13.8.2019 | 14:00

Cirilu Tottru še ni zmanjkalo idej za odštekane tekaške podvige. (Foto: M. B. J.)

Griblje - Ciril Totter iz Gribelj je pred devetimi leti za stavo pretekel Ljubljanski maraton, potem pa se mu je tek tako priljubil, da mu je ostal zvest do danes. V glavnem teče na maratonih, všeč so mu tudi bolj odštekani teki, kot jih sam imenuje. Tako je na primer pred časom ob 8. uri zvečer, ko je opravil vse delo v hlevu, saj je sicer čisti kmet, iz domače vasi tekel na čevapčiče v bosansko Veliko Kladušo.

Kar nekaj časa je zorela ideja o še enem odtrganem Cirilovem tekaškem podvigu. Zamislil si je, da bi v enem zamahu in sicer v 24 urah, pretekel pot od Bele krajine do Triglava. Ni mu poznano, da bi do zdaj kdo že opravil takšno pot na ta način. Razdaljo je poskušal prvič preteči pred približno dvema letoma. Startal je na Gabru nad Semičem, a mu je začel zatekati gleženj, tako da mu je uspelo priti le do Prešernovega spomenika v Ljubljani. Vendar ni vrgel puške v koruzo.

Prejšnji mesec se je znova z Gabra odpravil na pot proti Triglavu, spremljali pa so ga člani Tekaškega društva Bela krajina. O tem, ali mu je uspelo, si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista. Prav tako pa tudi o drugih njegovih odštekanih podvigih, ki jih še ima v načrtu.

M. B. J.