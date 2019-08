Gorel zapuščen avto

13.8.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.54 uri je v bližini naselja Kernov Grm, občina Krško, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Alarm brez ognja

Ob 17.57 se je na Šegovi ulici v Novem mestu zaradi napake sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in ugotovili, da do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Stara cesta.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠTEFAN, na izvodu BLOKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETA ŠJ;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.30 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, TP ZALOG VAS, TP GC ZALOG.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7. in 11. uro na območju TP Pionir samski dom in med 11.30 in 14.30 uro na območju TP Nova šola Videm; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 9. uro na območju TP Gaberje izvod Kopinč.

M. K.