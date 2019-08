Zaprli most na Brodu v Podbočju

Včeraj so se po mostu na Brodu v Podbočju zapeljali še zadnji avtomobili. (Foto: I. Vidmar)

Brod v Podbočju - Od danes je za ves promet zaprt leseni most preko Krke na Brodu v Podbočju. Za zaporo mostu se je zaradi dotrajanosti nosilne konstrukcije zaprl inšpektorat za infrastrukturo na osnovi inšpekcijskega pregleda, ki ga je njihov inšpektor opravil konec maja letos.

Leseni most na tem mestu stoji že več kot 150 let, zadnja temeljita obnova oziroma rekonstrukcija pa je bila narejena pred 28 leti. Promet prek 110 m dolgega mostu je bil omejen na maso vozil do 12 ton. Medtem ko je bila vozna površina redno vzdrževana, pa je nosilno konstrukcijo v tem času močno načel zob časa oziroma voda.

Most je za lokalne prebivalce zelo pomemben, še najbolj pa za šolarje, ki so prek njega hodili oziroma se vozili s šolskim avtobusom z levega brega reke Krke v šolo v Podbočje. Njihova pot se bo zdaj precej podaljšala, saj bodo morali prek Krke prek prav tako lesenih mostov v Kostanjevici ali v Cerkljah ob Krki, kjer se bo tako promet precej povečal.

Kot so sporočili iz podjetja CGP, ki je poskrbelo za zaporo mostu in opozorilno signalizacijo, je obvoz urejen iz smeri naselja Križaj po državni cesti R2-419 odsek 1205 Šentjernej-Križaj, naprej po lokalni cesti LC 191331 stara državna cesta I, nato po lokalni cesti LC 191221 Kostanjevica na Krki-Črneča vas-Prušnja vas, naprej po lokalni cesti LC 191231 Podbočje-Slivje-Kostanjevica na Krki, nato po lokalni cesti LC 191232 Brod-Žabjek in obratno.

