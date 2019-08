Osrednje praznovanje Marijinega vnebovzetja bo na Zaplazu

13.8.2019 | 09:00

Romarsko svetišče na Zaplazu. (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto, Zaplaz - Bliža se Marijin praznik. V četrtek, 15. avgusta, katoličani obhajajo slovesni in zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja, imenovan tudi veliki šmaren ali velika maša. V naši državi je to dela prost dan. Praznične maše bodo po vseh župnijskih in romarskih cerkvah novomeške škofije.

Osrednje praznovanje v novomeški škofiji bo v škofijskem romarskem središču na Zaplazu. Praznovanje se bo začelo jutri, na predvečer, v sredo, 14. avgusta, s tradicionalno procesijo s svečkami in Marijinim kipom s Čateža na Zaplaz. Procesija se začne ob 20. uri pred župnijsko cerkvijo na Čatežu. Sledi sv. maša na prostoru pred cerkvijo na Zaplazu, ki jo bo letos vodil novomeški škof Andrej Glavan. Spovedovanje bo na Čatežu pred procesijo in na Zaplazu ves čas slovesnosti.

Na sam praznik Marijinega Vnebovzetja, 15. avgusta, bo osrednja sveta maša na Zaplazu ob 10. uri. Somaševanje bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Med mašo bodo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, v cerkvi opraviti sv. spoved. Na praznik bo na Zaplazu sv. maša še ob 8. uri in 16. uri.

Romanje bolnikov, invalidov, starejših

Dolenjske Brezje« na Zaplazu pa bodo kmalu, 31. avgusta, vabile še enkrat in sicer na škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših novomeške škofije. Ob 9.30 bo molitev rožnega venca v cerkvi, ob 10. uri pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Priložnost bo tudi za sveto spoved.

Bolniki, invalidi in starejši bodo med sveto mašo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Kot pravijo na škofiji, naj srečanje preizkušenih bratov in sester z Marijo prinese trpečim obilo tolažbe in upanja za prihodnost, zato svojce prosijo, naj jim s prevozom omogočijo romanje na Zaplaz.

L. Markelj