Začel se je jazzinty

13.8.2019 | 10:00

Jam session so odprli mentorji. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je s prvimi delavnicami in večernima koncertoma v Novem mestu začel že dvajseti festival Jazzinty, ki bo tudi letos trajal do sobote, ko se bo končal s tradicionalnim koncertom udeležencev. Sinoči sta se jazzovskim navdušencem s koncertom Mladi raziskovalci II najprej predstavila kontrabasist Gašper Livk in pevka Tisa Neža Herlec, njuni predstavi pa je sledil koncert tria letošnjega mentorja za improvizacijo in kompozicijo bobnarja Drea A. Hočevarja, ki je skupaj čelistom Lesterjem St. Louisom in pianistom Bramom De Loozejem predstavil svojo ploščo iz leta 2015 Coding of Evidentiality. Koncertoma je, kot je na Jazzintyju tradicija, sledil jam session, ki so ga odprli mentorji.

Drevi se bo v okviru projekta Mladi raziskovalci II predstavil Gašper Livk s solističnim koncertom, temu pa bo sledil koncert mentorjev za kontrabas in klavir Linde May Han Oh in Fabiana Almazana.

I. Vidmar

