Denar za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

13.8.2019 | 14:25

Krško (Foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško je objavila javni razpis o dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2019. Gre za 130.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, dodatna izobraževanja in podobno za obdobje od 19. septembra lani do 17. septembra letos. Rok za oddajo vlog je 17. september.