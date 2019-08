Sindikat kmetov se ni želel sestati z ministrom

13.8.2019 | 17:45

Sindikat kmetov je pred tremi dnevi na shodu v Velikih Laščah organiziral tovrsten protest, se ni hotel udeležiti sestanka delovne skupine na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so iskale rešitve za učinkovitejše izvajanje zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. (Foto: M. G./arhiv DL)

Ljubljana - Danes popoldne se je zaključil sestanek delovne skupine na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so poleg ministra Simona Zajca pristojne službe iskale rešitve za učinkovitejše izvajanje zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave.

Na sestanek so bili vabljeni tudi predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ki pa so že pred sestankom sporočili, da zahtevajo odstop ministra, zato se sestanka ne bodo udeležili.

"Situacija v kateri se nahajamo v Sloveniji, je posledica dolgoletnega zanemarjanja upravljanja tako s populacijo medveda kot volka, v zadnjih letih rednega odstrela sploh ni bilo, zato sta se številki tako medvedov kot volkov namnožili", je po sestanku v izjavi za javnost med drugim dejal minister za okolje Simon Zajc in tako spomnil, da je za trenutno stanje "krivo" upravno sodišče, ki je zadržalo redni odstrel.

