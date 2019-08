Oseba nadaljnje oskrbe ni potrebovala

13.8.2019 | 19:15

Novo mesto - Medtem ko je danes telefon brežiških operativcev bolj kot ne sameval, so njihovi novomeški kolegi le imeli nekaj dela. Tako so ob 15.09 dobili sporočilo, da je na Šmihelski cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v komunalne zabojnike. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli z vpojnimi sredstvi razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo pregledali na kraju, nadaljnje oskrbe ni potrebovala.

Ob 12.40 je v Gorenjem Polju v občini Dolenjske Toplice občan v gozdu našel letalsko bombo. Pripadnika državne enote NUS Dolenjske in Ljubljanske regije sta letalsko bombo iz druge svetovne vojne, italijanske izdelave, kaliber 70, razstrelila na kraju. Gasilci PGD Soteska so zavarovali kraj najdbe in zagotovili protipožarno varovanje.

