Strela zanetila požar na električnem drogu; pogorel tudi kozolec

14.8.2019 | 07:00

Fotografija je ilustrativna. (Foto: J. A., arhiv DL)

Minulo noč ob 0.48 uri je v Črmošnjicah pri Stopičah v občini Novo mesto zagorel kozolec velikosti 6 x 5 m. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče. Ogenj je kozolec popolnoma uničil.

Davi ob 5.44 je v Šmarjeških Toplicah strela zanetila požar na električnem drogu. Gasilci PGD Šmarjeta so požar pogasili.

Poročali smo, da so včeraj sredi dne na Gorenjem Polju našli letalsko bombo iz 2. sv. vojne, ob 17.37 pa so tam v gozdu našli še ročno bombo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije sta bombo M 52, ostanek JLA, razstrelila na kraju. Gasilci PGD Soteska so zavarovali kraj dogodka. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Sanirali bodo plaz, cesta bo zaprta

Kostak Krško obvešča, da bodo danes izvedli popolno zaporo na lokalni cesti Rožno – Presladol v kraju Kališovec zaradi sanacije plazu. Označen bo obvoz.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP PRELOGE danes med 8:00 in 11:00

- na območju TP PUŠČAVA pa med 11:30 in 14:30

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLASTOFORM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raški vrh med 8. in 10. uro ter Bučka med 11. in 14. uro.

M. K.