Kar 42 dogodkov na 26. Jernejevem

14.8.2019 | 09:10

Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve proti desni): direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je spregovoril o naložbah občine, župan Radko Luzar in podžupan Janez Selak. (Foto: L. M.)

Janez Selak

Letos praznujejo 10 let obstoja Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej.

Šentjernej - Občina Šentjernej v teh dneh praznuje občinski praznik, imenovan Jernejevo, že 26. po vrsti. Tudi letos bo skoraj tritedensko dogajanje bogato s kulturnimi, zabavnimi in športnimi dogodki (našli jih boste v napovedniku prireditev).

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal podžupan Janez Selak, je Jernejevo res praznik vseh občanov, saj se bo zvrstilo kar 42 dogodkov za vse generacije, od najmlajših do najstarejših.

Začelo se je v nedeljo s šahovskih turnirjem upokojenskega društva, se nadaljevalo s pohodom za dedke, babice in vnuke in danes s petanko, jutri in v naslednjih dneh pa s 14. Jernejevim kolesarskim maratonom, v petek s tradicionalno mašo in zagonom klopotca na Tolstem Vrhu itd. Sobota bo športno obarvana, ravno tako nedelja, ko bodo na hipodromu od 14. ure naprej potekale kasaške dirke - posebej atraktivna bo vožnja rimskih kvadrig.

Sto kočij u Šentjernej

V času Jernejevega bodo Šentjernejčani proslavili dve pomembni obletnici: desetletnico Kulturnega centra Primoža Trubarja, ki je postalo središče kulturnega dogajanja in so nanj upravičeno ponosni, ter 20-letnico Društva Šentjernejska konjenica. Prav to društvo bo popestrilo osrednji praznični dan 24. avgusta, ko goduje sv. Jernej, s posebno prireditvijo Sto kočij u Šentjernej.

»Povabili so kočije tako iz Slovenije kot zamejstva, med njimi bodo tudi take, ki jih bodo vodile vprege po šest konj. Povorka bo šla ob 11. uri s hipodroma čez Šentjernej na sejemski prostor, obiskovalci bodo lahko uživali na promocijskih vožnjah,« pravi Selak. Ta dan bodo na slavnostni seji občinskega sveta podelili tudi občinske nagrade in županova priznanja.

Radko Luzar

Rdeča nit letošnje Jernejeve povorke bo konjeništvo, saj bo v njej sodelovalo »sto kočij«, ter mnogi drugi konjeniki ter ostala društva. V povorki računajo na okrog tisoč udeležencev, tudi iz sosednjih občin, sicer pa na praznično soboto v Šentjerneju pričakujejo kar med pet in šest tisoč obiskovalcev.

Seveda ne bo manjkalo tradicionalnih dogodkov ob Jernejevem, kot so atletski miting, Jernejev koncert z občinskim pihalnim orkestrom in večerom šentjernejskih penin, farno žegnanje, dobrodelno predstavo za Luko Culja, itd. V Malem Banu bodo odprli obnovljen vodnjak.

Kot poudari župan Radko Luzar, bo avgust v njihovi občini res prazničen zlasti po zaslugi številnih, preko petdesetih društev, ki so aktivna vse leto in tudi zdaj. »Vse to pa občane povezuje in združuje, kar je tudi namen praznika,« pravi.

Besedilo in foto: L. Markelj

