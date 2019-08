Motorist in potnica hudo poškodovana

14.8.2019 | 08:05

Včeraj popoldne, malo po 17. uri, je 56-letni motorist na cesti Novo mesto-Metlika pri Jugorju zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovanega motorista in prav tako huje poškodovano 57-letno potnico na motorju so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Radio in žaga



V okolici Črnomlja je nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odtujil radijski sprejemnik in motorno žago.

Gotovina

V Gorenji Gomili je med 11. in 13. avgustom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel okoli 170 evrov.

Iz blagajne

Okoli 22. ure so bili novomeški policisti obveščeni o tatvini iz gostinskega lokala. Po prvih ugotovitvah je neznanec izkoristil krajšo odsotnost osebja, iz blagajne ukradel denar in pobegnil.

Rus in Eritrejci

Črnomaljski policisti so nekaj po 21. uri med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Kanižarici ustavili voznika avtomobila znamke Chrysler francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik, državljan Rusije, v vozilu prevaža deset državljanov Eritreje, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Rusije so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Eritreje pa še niso zaključeni.

40 migrantov

Policisti so na območju krajev Tribuče, Božakovo, Dolenji Suhor pri Vinici, Semič in Tribuče izsledili in prijeli 40 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 18 državljani Sirije, devetimi državljani Bangladeša, osmimi državljani Irana, štirimi državljani Maroka in državljanom Egipta še niso zaključeni.

B. B.