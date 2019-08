Milan Kšela zlatomašnik

14.8.2019 | 10:00

Milan Kšela po slovesni maši. (Foto: D. Lipej)

Nadvse slovesno je bilo tudi na glavni brežiški ulici v starem mestnem jedru. (Foto: Fotorožman Brežice)

Z množično udeležbo pri slovesni maši so prebivalci izkazali spoštovanje svojemu duhovniku in brežiškemu častnemu občanu. (Foto: Fotorožman Brežice)

Brežice - Dolgoletni brežiški župnik in častni občan občine Brežice Milan Kšela je z nedavno zlato mašo v Brežicah zaznamoval petdeset let svoje duhovniške službe.

Obredu, ki ga je vodil Kšela, je poleg številnih duhovnikov prisostvovalo veliko drugih vernikov in drugih udeležencev.

Pri pripravi tako odmevne slovesnosti v Brežicah je sodelovalo veliko število članov župnijskega sveta, članov društva 1824, Karitas Brežice in drugih.

Po slovesni maši so premierno predvajali dvajsetminutni film o življenju in delu slavljenca. Sledilo je srečanje pod velikim šotorom. Tam je zlatomašniku zaigral Pihalni orkester Kapele, zapela je Nuša Derenda, voščili so mu mnogi, med njimi tudi brežiški župan Ivan Molan. Dogajanje je povezovala Alenka Černelič Krošelj.

Sicer pa je življenje 75-letnega »Prleka«, kot sam ponosno pove Milan Kšela, močno zaznamovano z Brežicami že polnih 38 let. Za delovanje na številnih področjih je prejel med drugim naziv častni občan brežiške občine, je tudi pobudnik društva 1824 in še bi lahko naštevali.

M. L.

Galerija