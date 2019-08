Da ne bi drevje padlo samo

14.8.2019 | 11:30

Delavci sproti odstranjujejo, kar pade na cesto. (Foto: M. L.)

Brez dvigala seveda ne gre. (Foto: M. L.)

Ali bi taka debla še vzdržala na pobočju v prihodnjih močnih viharjih? (Foto: M. L.)

Blanca - Na državni cesti med Krškim in Sevnico, pri HE Blanci gozdarji in cestni delavci v teh dneh žagajo drevesa na visokem in strmem pobočju tik nad cesto.

Pobočje obdelujejo ob polovični zapori ceste, na kateri s semaforji izmenično sproščajo promet. Cesta je prometna, ker jo mnogi vozniki izberejo za bližnjico med avtocesto Obrežje-Ljubljana ter Celjem in Mariborom.

Delavci, ki so na tem začasnem delovišču, zelo hitro in skrbno, kot smo se prepričali na kraju samem, odstranjujejo s ceste ostanke lesa in morebitne kamne, in z dvigalom ne segajo nad vozni del cesta, tako da v tem pogledu vozniki nimajo težav.

O tej temi pišemo nekaj več v tiskanem Dolenjskem listu, ki bo tokrat izšel v petek.

M. L.

Galerija