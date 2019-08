Zagorela cisterna, voda zalila šolo

14.8.2019 | 18:15

Malo pred 15. uri je v naselju Čanje, občina Sevnica, v garaži zagorela cisterna s kurilnim oljem. Gasilci PGD Sevnica, Blanca in Poklek so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, prečrpali 400 litrov kurilnega olja in z vpojnimi sredstvi posuli garažo in dvorišče. Poškodovana je oprema v garaži.

Ob 12.26 so na Savski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica zaradi okvare na črpalki za prečrpavanje meteorne vode iz kurilnice in kleti Srednje šole Sevnica izčrpali petinštirideset kubičnih metrov vode.

Ob 15.47 je v naselju Obrežje, občina Radeče prišlo do naleta dveh osebnih vozil, v katerem so se poškodovale tri osebe. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGE Celje, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policiji in avtovleki ter sanirali cestišče. Reševalci NMP Laško so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v bolnišnico Celje.

B. B.