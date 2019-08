Se bo šentrupertska občina na sodišču sešla tudi z ministrstvom?; Bodo cviček zlivali v potok?; Pravi, da pedofil pa že ni

15.8.2019 | 18:10

Ministrstvo za obrambo je Občini Šentrupert konec leta 2012 brezplačno odstopilo dobrih 10 hektarjev zemljišča nekdanjega vojaškega območja na Puščavi. Zdaj hoče parcele nazaj. Na občini pa medtem odgovarjajo, da bo ministrstvo parcele lahko dobilo nazaj le po sodni poti. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Pred dobrim tednom je neurje podrlo tudi nekaj dreves na Marofu in med drugim poškodovalo tamkajšnjo telefonsko napeljavo. A ob njeni menjavi je nekdo brez vednosti pristojnih obžagal tudi kostanje v zaščitenem Kettejevem drevoredu. Skušali smo najti krivca.

Vinogradniki in vinski strokovnjaki pa so na Raki tudi letos razpravljali o cvički in si bili enotni: cviček je treba prenoviti. Ob tem se je pojavilo tudi vprašanje, ali vino zlivati v potok ali že prej potrgati zeleno grozdje s trte? Zakaj, lahko preberete v obširnem članku na to temo.

Še številne druge zgodbe vas čakajo, med drugim tudi o Mladenu, , ki ima dve plati. Svetlo, zaradi katere je pred tremi leti brez premisleka skočil v ledeno mrzlo Ljubljanico in iz nje rešil utapljajočega se moškega, in temno, ki ga je pred leti zaradi tatvin pripeljala tudi v zapor. Zdaj nas je poklical in pravi, da pedofil pa že ni. Zakaj meni tako in kako je sploh prišlo do tovrstnih obtožb, preberite v Dolenjskem listu, vašem najboljšem prijatelju, ki tokrat, zaradi četrtkovega praznika, s prilogo Stop spored izide v petek.