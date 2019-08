Čez mejo pripeljal 5 kilogramov heroina

15.8.2019 | 11:00

Željko Kovač je na sojenje v Krškem prišel iz celjskega pripora. (Foto: B. B.)

Pod armaturno ploščo je imel urejeno skrivališče za drogo. (Foto: Furs)

Kovač je v avtu prevažal skoraj pet kilogramov heroina. (Foto: Furs)

Krško - Obilna postava moškega v kii rio, ki je 24. aprila pripeljal na mejni prehod Obrežje, je bila uslužbencu mobilnega oddelka novomeškega finančnega urada nekam znana.

Res, bil je Željko Kovač iz okolice Banjaluke, ki ga je ta carinik pred časom že obravnaval zaradi tihotapljenja večje količine cigaret.

Kdor se enkrat znajde v takem prekršku, bo vedno deležen večje pozornosti uradnih organov, in tudi Fursovi uslužbenci so se odločili za podroben pregled vozila. Odločitev je bila na mestu, saj se je kmalu izkazalo, da je pod armaturno ploščo vozila slovenskih registrskih oznak vgrajeno pravcato mini skladišče, v njem pa se je skrivalo deset paketov, ovitih v plastično folijo. »Zaradi suma tihotapljenja prepovedane droge je bil iz enega paketa vzet vzorec za opravljanje testa na prepovedane substance. Preliminarni test je nakazal, da gre za prepovedano drogo – heroin. V postopku preiskave je sodeloval tudi vodnik s službenim psom,« so ob dogodku zapisali na Fursu.

O najdbi so takoj obvestili policiste, ki so na podlagi odredbe sodišča opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem so sodelovali tudi uslužbenci sektorja kriminalistične policije, državni tožilec in uslužbenci mobilnega oddelka Furs. Izkazalo se je, da 61-letni državljan Bosne in Hercegovine tihotapi skoraj 5 kilogramov heroina, natančneje 4854 gramov.

Kovač, ki je od takrat v priporu v Celju, je konec julija stopil pred sodišče. »Heroin je bil namenjen za preprodajo v Sloveniji ali na trgu Evropske unije,« je na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Krškem navedel višji državni tožilec Robert Renier.

Na vprašanje sodnika Gojmirja Pešca, ali krivdo prizna, je Kovač le zamomljal, da mu kaj drugega niti ne preostane. V vročih julijskih dneh, ki so očitno slabo vplivali na njegovo zdravje, je želel še nekaj povedati o razmerah v slovenskih zaporih, a za to ni bilo več časa, saj je sodnik narok za izrek kazenske sankcije preložil za tri tedne. Tožilec Renier je namreč predlagal, da pred izrekom kazni sodišče pridobi izpis Kovačevih kazenskih evidenc iz Nemčije ter Bosne in Hercegovine.

Kazenski zakonik za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami predvideva kazen zapora od enega do deset let, Kovaču pa grozi od štiri do šest let zaporne kazni.

Boris Blaić