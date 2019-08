V potoku opazili neznano rjavo snov; zagoreli osebni vozili

Včeraj popoldan so v naselju Podvrh, občina Sevnica, v potoku opazili neznano rjavo snov. Gasilci PGD Sevnica so v potok postavili lovilna črevesa, nudili pomoč policiji in Ekološkemu laboratoriju z mobilno enoto (ELME) pri odvzemu vzorcev in pregledali strugo potoka do izliva v reko Savo. Po prvih hitrih testih vzorcev snov ni nevarna za živelj v potoku. O tem so bile obveščene pristojne službe, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagoreli vozili

Nekaj minut čez polnoč sta v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagoreli dve osebni vozili. Požar so pogasili gasilci PGE Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Pri iskanju pridružila vodnika reševalnih psov

Ob 4.04 sta se policistom pri iskanju pogrešane osebe pridružila vodnika reševalnih psov pri ZRPS-Dolenjska. Iskalna akcija poteka na območju Brežic z okolico, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.