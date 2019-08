Osrednje praznovanje Marijinega vnebovzetja bo na Zaplazu

15.8.2019 | 09:00

Romarsko svetišče na Zaplazu. (Foto: L. M., arhiv DL)

Zaplaz - Katoliška Cerkev danes obhaja praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je največji cerkveni Marijin praznik in tudi dela prost dan. V cerkvah bodo potekala slavnostna bogoslužja, v večjih Marijinih svetiščih bodo maševali škofje.

Osrednje praznovanje v novomeški škofiji bo v škofijskem romarskem središču na Zaplazu, kjer bo osrednja sveta maša ob 10. uri. Somaševanje bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Med mašo bodo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, v cerkvi pa bo možno opraviti tudi sveto spoved, piše na spletni strani novomeške škofije. Na praznik bo na Zaplazu sveta maša še ob 16. uri.

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Na ta dan verniki romajo do nekaterih manj, nekaterih bolj znanih Marijinih svetišč, kjer potekajo procesije in slovesna bogoslužja. Molitvene ure in svete maše so potekale že v sredo, na predvečer praznika.

V Sloveniji je sicer 15. avgust od leta 1992 tudi dela prost dan, zato so si letos številni vzeli še prost petek, dan za praznikom, in se tako razveselili nekaj prostih dni skupaj. Tudi na cestah je pričakovati gnečo, zlasti v bližini največjega romarskega središča na Brezjah.

R. N./STA