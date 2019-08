Na uvodnem treningu košarkarjev Krke manjkal le novinec Lawal

15.8.2019 | 10:00

Trener Simon Petrov je na uvodnem treningu v Športni dvorani Leona Štuklja zbral 15 košarkarjev.

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so pred dnevi začeli s pripravami na novo sezono. Trener Simon Petrov je na uvodnem treningu v Športni dvorani Leona Štuklja zbral 15 košarkarjev, ekipo pa je uvodoma pozdravil in nagovoril tudi predsednik kluba Andraž Šuštarič, ki je igralcem zaželel uspešno sezono.

Na prvem treningu so bili prisotni: Jure Balažić, Žiga Fifolt, Dalibor Đapa, Miha Škedelj, Jakov Stipaničev, Leon Stergar, Luka Lapornik, Martin Jančar Jarc, Marko Jošilo, Paolo Marinelli, Glenn Cosey, Ivan Ramljak, Tim Osolnik, Luka Medved in Imran Polutak. Novinec Gani Lawal pa se bo ekipi pridružil prihodnji teden. »Pričakujem, da bomo imeli precej bolj taktično zrelo ekipo kot lani. Fantje so se določenih zadev naučili,« pravi Petrov, ki mu bosta pri vodenje ekipe pomagala Dalibor Damjanovič in Matic Šiška, kondicijski trener pa ostaja Matej Gliha.

Tudi letošnjo sezono bo kapetanski trak nosil izkušeni 38-letni Jure Balažić, ki se nadeja, da bo imela ekipa letos nekaj več športne sreče kot lani. »Lanska sezona je bila označena za neuspešno, pa smo bili na štirih ali petih tekmah žogo proč od zmage. Če bi jih dobili polovico, bi bilo povsem drugače predvsem v Ligi ABA. Dobili smo tri kvalitetne tujce, za katere verjamem, da bodo dodali svoje. Zato imamo višje apetite,» je povedal Balažić, so sporočili iz kluba.

Košarkarji bodo priprave opravili v Novem mestu, odigrali pa bodo tudi nekaj pripravljalnih tekem. Šestega septembra krkaši potujejo v Trst na tekmo s Fortitudom, 14. septembra bodo doma gostili ruski Enisey, štiri dni kasneje se bodo pomerili z Igokeo, nato pa se bodo udeležili še turnirja v Sarajevu.

Včeraj je potekal žreb za prihajajočo sezono 1. SKL. Prvi krog bo predvidoma na sporedu 12. oktobra, Krka pa se bo uvodoma pomerila s Termami Olimia Podčetrtek. Miro Župevec, predstavnik Krke, je po žrebu povedal. »Kot vsako leto Krka cilja na čim višjo uvrstitev. Odločno bomo nastopili tako v državnem prvenstvu kot v pokalnem tekmovanju. Želja je, da osvojimo kakšno lovoriko, saj imamo dobro ekipo. Zavedamo pa se, da bo to ob Primorski in Olimpiji težko.«

R. N., foto: KK Krka

