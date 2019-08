Povezuje jih tudi medena kozmetika

15.8.2019 | 12:30

Larsen, Rebeka, Maja in Raja so nedavno svoje podjetje Beesmetik predstavili na srednjeveškem dnevu v Žužemberku. (Foto: R. N.)

Žužemberk - Raja Kužnik, Rebeka Udvanc, Maja Gazvoda in Larsen Cundrič so študentje, prijatelji, ki jih poleg tega povezuje tudi medena kozmetika. Konec marca so namreč pogumno zapluli v podjetniške vode in ustanovili podjetje Beesmetik, s katerim imajo velike načrte, a zavedajo se, da je pot do uspeha precej strma.

Njihova zgodba sega v obdobje, ko so pred leti gulili klopi novomeške gimnazije. Raja je takrat naredila prvi balzam za ustnice, ki ga je osnovala na domačih čebeljih produktih. Nekaterim je dodala tudi aromo, in odziv sošolcev, ki jim ga je podarila, je bil zelo dober. Balzami so kmalu postali zelo priljubljeni, številni pa so jih želeli kupiti še za svoje sorodnike, znance in prijatelje. Njen fant Larsen ji je dejal, da jih v nedogled ne bo mogla podarjati, zato naj razmisli, da bi jih začela prodajati.

Na gimnaziji so imeli takrat podjetniški krožek, kjer se je seznanila z osnovami podjetništva, a ker se na pot ni želela podati sama, je k sodelovanju povabila sošolko Rebeko, ki prihaja z Otočca. Kmalu sta naredili prvo večjo serijo balzamov, ki sta jih ponujali na stojnici šole in tudi v novomeški Qlandiji. V dveh letih sta prodali več kot tisoč izdelkov.

Svojo poslovno idejo sta brez večjih pričakovanj prijavili na slovensko podjetniško tekmovanje POPRI. »Poslovni model je bil oddan 20 sekund pred rokom. Spisali sva ga v kratkem času, kajti precej pozno sva se odločili, da bova sodelovali, medtem ko so se drugi na to pripravljali več mesecev,« pravi Raja, doma iz Žužemberka. Uspelo se jima je uvrstiti v finale v Novi Gorici, kjer sta s celotno kolekcijo medene kozmetike prepričali komisijo in osvojili prvo mesto. Zmaga jima je odprla pot na svetovno podjetniško tekmovanje Genius Olympiad v Ameriki, kjer sta se v svoji kategoriji zavihteli na drugo mesto. »Takrat se sploh nisva zavedali, kaj nama je uspelo, saj sva bili ravno sredi mature. Ko sva prišli nazaj, so naju čakali še ustni izpiti,« dodaja Raja. To jima je dalo dokončno potrditev, da bi jima lahko uspelo na trgu.

Študent samostojni podjetnik?

Zaradi vse večjega povpraševanja sta se odločili, da potrebujeta ekipo. Tako sta se jima pridružila še Larsen, ki prihaja iz Gradenca, majhne vasice blizu Žužemberka, in Maja z bližnje Dobrave. Razdelili so si naloge, Larsen je vodja ekipe, Raja vodja proizvodnje, Rebeka vodja marketinga, Maja pa direktorica, ki skrbi tudi za vizualno podobo. Pri ustanavljanju podjetja so naleteli na številne težave, porajala so se jim mnoga vprašanja, na katera so največ odgovorov dobili od ljudi, ki imajo s tem že izkušnje. »Dolgo smo tudi raziskovali, ali je lahko študent tudi samostojni podjetnik. Lahko, a potem ni več upravičen do štipendij, smo ugotovili,« razloži Larsen, študent Fakultete za računalništvo in informatiko, Maja študira na Naravoslovnotehniški fakulteti, medtem ko Raja in Rebeka obiskujeta Biotehniško fakulteto. Odločili so se ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), velik zalogaj pa je bilo zagotoviti 7.500 evrov osnovnega kapitala.

Poleg različnih balzamov za ustnice ponujajo negovalne ploščice po britju in dezodorante. »Naše poslanstvo je, da iz darov narave ljudem ponudimo učinkovite izdelke, ozaveščamo ljudi o prednostih naravne kozmetike ter jih prepričamo, da je vredno podpirati čebelarje in s tem pomagati ohranjati naravo,« poudarjajo. Uporaba naravne kozmetike je po njihovemu mnenju v porastu, a uporaba medene kozmetike še ni tako razširjena. Ker so šele dobro vstopili na trg, so še nepoznani, zato veliko truda vlagajo v promocijo. Da bi bili še bolj prepoznavni, so skrbno uredili svojo spletno stran, uporabljajo različna družbena omrežja, dogovarjajo se tudi, da bi njihove izdelke ponujali v dveh trgovinah v Ljubljani. Pred dnevi so jih ljudje lahko zasledili na stojnici pred žužemberškim gradom, kjer je v sklopu Trških dni potekal srednjeveški dan. Kot pravijo, je bil izkupiček ob koncu dneva nad pričakovanji.

Za vse izdelke so morali pridobiti ustrezne certifikate, ki zagotavljajo, da sestavine, ki jih uporabljajo, zdravju niso škodljive. Uporabljajo izključno naravne materiale, predvsem vosek in med, ki ga prideluje Rajin oče. Ker ne gre za masovno proizvodnjo, je vsak izdelek narejen ročno, kot že rečeno, pa za to skrbi Raja v domačem Žužemberku, kjer je tudi sedež podjetja. Trenutno uporabljajo plastično embalažo, a že razmišljajo, da bi jo zamenjali s takšno, ki bi bila razgradljiva. Ali se jim bo uspelo uveljaviti na trgu, bo pokazal čas. A s tem se pretirano ne obremenjujejo, saj jim je najpomembneje, da v tem, kar trenutno počnejo, uživajo.

Članek je bil objavljen 25. julija, v 30. številki Dolenjskega lista.

R. N.