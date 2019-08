V poslovni coni Tris Kanižarica bodo zabrneli gradbeni stroji

15.8.2019 | 14:00

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta takole včeraj podpisala pogodbo.

Poslovna cona Tris Kanižarica

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta včeraj podpisala pogodbo za gradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Tris Kanižarica 2. del.

Občina Črnomelj je maja objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Vrednost gradbenih del znaša nekaj več kot 456.000 evrov, višina celotnih stroškov operacije skupaj s povračljivim DDV pa je ocenjena na okoli 570.000 evrov, so sporočili z občine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Črnomelj je upravičena do sofinanciranja v višini do največ nekaj manj kot 406.000 evrov. »Navedena sredstva predstavljajo 90 odst. delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75 odst. sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25 odst. namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna občine,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V sklopu investicije bodo v južnem delu poslovne cone Tris Kanižarica zgradili odseke cest, pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Izvajalec bo z deli začel v tem mesecu.

R. N., foto: občina Črnomelj