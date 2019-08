Večer ljudskih pesmi in folklore

15.8.2019 | 15:00

Ljoba Jenče in Svetlana Spajić

Metlika - Včeraj zvečer sta v okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad na večeru slovenskih in uskoških ljudskih balad, obrednih in ljubezenskih pesmi, zgodb, folklornih plesov in viž nastopili Ljoba Jenče in srbska pevka tradicionalne glasbe Svetlana Spajić. Ljoba Jenče je Svetlano povabila v goste ob praznovanju 30-letnice njenega zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega izročila.

Predstavili sta najstarejše zapise ljudskih pesmi, ki so jih k nam prinesli Uskoki, slovenske balade in ljubezenske pesmi drugih pokrajin, posebno pozornost pa sta namenili Beli krajini. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi video projekcijo Jasne Hribernik, ki je predstavila dva izmed predstavnikov starejše generacije, dobra poznavalca slovenske in uskoške pevske dediščine. To sta 85-letna Katica Adlešič iz Adlešičev in žal že pokojni Niko Vrlinič iz Bojancev, ki bi leta 2021 praznoval 100. rojstni dan. Prav tako pa so lahko poslušali eno od pesmi, ki jih je leta 1914 v Adlešičih in na Preloki na fonograf posnel dr. Juro Adlešič.

V sodelovanju s Krajinskim parkom Kolpa sta se predstavili tamburaška in folklorna skupina KUD Boža Račiča iz Adlešičev. Otroška folklorna skupina iz Dragatuša pa je s svojim nastopom pokazala, kako uspešno v Beli krajini prenašajo ljudsko izročilo na mladi rod.

Naslednja prireditev v okviru poletnih prireditev bo na metliškem grajskem dvorišču jutri, v petek, 16. avgusta, ob 19. uri, in sicer otroška predstava Muca Maca in maček Muri.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija