V kombiju se je skrival lep plen

16.8.2019 | 08:10

Darjan Hudorovac - Dalibor

Zdravko Hudorovič - Brendi

Krško - Bil je zadnji konec tedna lanskega novembra, ko je Darjan Hudorovac iz Kerinovega Grma, stari znanec policije, kot pravimo, s svojim cliom krožil okrog objektov podjetja HPG v Gornjem Lenartu. V oko mu je padel na dvorišču parkirani kombi in kmalu za tem se je lotil svojega drznega načrta.

Preplezal je ograjo podjetja, vlomil v kombi in iz njega odnesel skoraj novo rezalko za beton znamke Stihl in udarno kladivo Makita v skupni vrednosti nekaj manj kot 2.000 evrov. Oboje je po tem, menda za vsega 150 evrov, prodal nekemu moškemu z območja Posavja.

Nekaj mesecev pozneje, 26. marca letos je bilo, so Daliborja, kot ga kličejo, spet zasrbeli prsti in za tarčo si je ponovno izbral kompleks podjetja HGP. Tokrat je s seboj vzel še dva pajdaša in sokrajana, Zdravka Hudoroviča - Brendija, tudi o tem vedo krški policisti povedati cel kup nič kaj lepih zgodbic, in njegovega prijatelja Virana Jurkoviča.

O tem, kdo je koga nagovarjal k tatvini, sta Dalibor in Brendi sicer podala različni izjavi, a to mogoče niti ni tako pomembno. Dejstvo ostaja, da sta nepridiprava vdrla v isti kombi znamke Iveco, v katerem je Dalibor že pred meseci naletel na plen, ki ga je mogoče hitro in dobro prodati, in da je bilo tudi v drugo tako.

Jurkovič je med tem, ko sta Dalibor in Brendi kradla, čakal pri traktorjih. Dvojica je šla do kombija, vdrla vanj in iz kesona odnesla profesionalno rezilko za beton znamke Husqvarna, vredno okoli 1.000 evrov. Ko sta se vrnila s plenom, sta Viranu dala vsak po 20 evrov. Prodaje ukradenega blaga se je tokrat lotil Brendi, do kupca ga je menda pripeljal Viran, in prodajna cena je bila tokrat res nekoliko višja – rezilko je prodal za 220 evrov, od česar je pozneje polovico dal Daliborju.

Dalibor in Brendi sta krivdo priznala že pri preiskovalnem sodniku. Druge izbire pravzaprav niti nista imela, saj so ju pri njunem početju posnele varnostne kamere, tako da so ju policisti izsledili že nekaj dni po vlomu. Priznanje jima je šlo v resnici precej na roko, saj sta si tako izpogajala tudi to, da sodišče nekaterih drugih pogojnih obsodb iz preteklosti ni spremenilo v zaporne kazni. Dalibor, ki je dvorišče podjetja »obiskal« dvakrat, jo je tako odnesel z desetimi meseci zapora, Brendi pa s petimi meseci.

Policisti so ukradene predmete poznejšim kupcem zasegli in vrnili podjetju HPG, to pa je proti Hudoroviču in Hudorovcu vložilo tudi premoženjsko-pravni zahtevek v višini dobrih štirih tisočakov. Oba bosta morala povrniti tudi protipravno pridobljeno premoženjsko korist, in sicer v desetih oz. devetih mesečnih obrokih po 20 evrov. Ob tem ju je sodišče, ker sta brezposelna in prejemnika socialne podpore, oprostilo stroškov postopka.

Boris Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni tapravpodgurc Če pa nisi cigan, bi pa 2 leti sedel. Fajn državo imamo ja. Še nagrado naj jima dajo ker nista kombija ukradla. Preglej samo prijavljene komentatorje