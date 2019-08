Včeraj padel motorist, davi avto na streho

16.8.2019 | 07:00

Včeraj ob 14.10 uri je v naselju Krška vas, občina Ivančna Gorica, padel motorist. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP in policiji.

Ob 15.14 sta v naselju Glogovica, občina Ivančna Gorica trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem NMP in policiji.

Davi ob 1.56 se je na regionalni cesti Ribnica–Kočevje pri odcepu za Jasnice osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGD Ribnica in Kočevje, ki so na kraju nudili zavarovanje in oskrbo poškodovanca, odklopili so akumulator na vozilu ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

Gorel zapuščen avto

Sinoči ob 21.53 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar.

M. K.