Strah je povsod okoli nas

16.8.2019 | 09:15

Člani žirije bienala Robert Lozar, Iztok Hotko, Simon Kajtna in Jasna Kocuvan Štukelj ter umetniška vodja Nataša Mirtič (druga z desne) po izboru prejemnikov odkupne nagrade in nagrade Grand Prix. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V ponedeljek bo Društvo likovnih umetnikov Dolenjske v Novem mestu odprlo svoj prvi mednarodni bienale likovne vizije Strah/Fear. Mednarodni bienale je naslednik mednarodnih razstav sodobne likovne umetnosti Etike(te) in Identitete, ki ju je v letih 2016 in 2017 prav tako pripravil DLUD.

Da bi stopili vsaj eno stopnico višje in pripravili bienale, za katerega bi sodelujoče umetnike na osnovi prijav na razpisu določila žirija, so se v Društvu likovnih umetnikov Dolenjske odločili na predlog predsednika Hama Čavrka. Tema, ki so jo izbrali, je vsekakor izjemno aktualna – strah. Tema umetniškega raziskovanja je posvečena trenutno vsesplošno prevladujoči eksistencialni vsebini, ki se dotika najbolj pereče problematike – migracij in človekovega strahu na splošno.

Dela sodelujočih umetnikov bodo od 19. avgusta, ko bo ob 20. uri na Glavnem trgu pred knjigarno Goga odprtje bienala, do 21. septembra na ogled na treh razstaviščih v Novem mestu – v Jakčevem domu, Galeriji Simulaker in razstavnih prostorih Knjižnice Mirana Jarca.

Podrobneje pa v aktualni številki Dolenjskega lista, ki je zaradi praznika izšel danes.

I. V.