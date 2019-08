Znova odmevala glasba

16.8.2019 | 10:00

Soteska - V nabito polnem skrivnostnem Hudičevem turnu je ponovno odmevala glasba. Odličen lutnjist in kitarist Simone Vallerotonda je udeležence glasbenega dogodka v Soteski popeljal po poteh avtorjev od poznega 16. pa vse do 18. stoletja. Skozi program L'ultimo romano, s katerim se Vallerotonda predstavlja na festivalu Seviqc Brežice, so obiskovalci lahko prisluhnili glasbi skladatelja Giovannija Zambonija in drugih rimskih lutnjistov in kitaristov 17. in 18. stoletja. kot so Lorenzino, Kapsberger in Valdambrini, ki so svojemu imenu s ponosom dodajali »romano« in kljub svojim različnostim izražali isti kompozicijski duh gostote, strogosti, veličastnosti in izrazne neposrednosti.

M. L. S.