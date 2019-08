FOTO: 12. blagoslov klopotcev

16.8.2019 | 11:00

Janez Primožič z aktualno cvičkovo princeso Simono Petretič

Pri Primožičevi zidanici so tudi letos postavili klopotca velikana.

Dogodek so popestrili lastniki starodobnikov iz Drage.

Mala sela nad Šentrupertom - Klopotec velja za enega od slovenskih simbolov. Najbolj razširjen je v Prlekiji, Slovenskih goricah in Halozah, a tudi na Dolenjskem je kar nekaj teh lesenih naprav, ki z ropotom iz vinogradov odganjajo ptiče in druge nadloge. Stara tradicija veleva, da se na praznik Marijinega vnebovzetja po vinorodnih območjih postavlja klopotce, tako so tudi v Malih selih nad Šentrupertom včeraj že dvanajstič pripravili njihov blagoslov.

Dogodek je postal že tradicionalen, vsako leto pa poteka pri zidanici Janeza Primožiča, ki je pred leti skupaj s sosedom Boštjanom Sladičem dal pobudo za blagoslov klopotcev v tej šentrupertski vinogradniški gorici. Vse skupaj se je začelo bolj po naključju - soseda sta namreč dobila subvencijo zaradi škode, ki jima jo je povzročila srnjad. Ker sta ugotovila, da si bosta nekaj malega odškodnine težko razdelila, sta se odločila denar nameniti za pripravo dogodka. Prvič so blagoslovili le nekaj teh tradicionalnih lesenih naprav, z leti pa jih je bilo čedalje več.

Kot je povedal Primožič, na ta način ohranjajo tradicijo, se družijo in poveselijo. Včeraj je šentrupertski župnik Jakob Trček blagoslovil enajst klopotcev, podobno kot doslej pa so pri Primožičevi zidanici postavili klopotca velikana, katerega vetrnice v premeru merijo več kot štiri metre, v vinogradu pa bo približno en mesec, do trgatve. Rokave je zavihal tudi domači župan Andrej Martin Kostelec in takoj, ko so ga dvignili, je bilo slišati njegovo značilno ropotanje. Blagoslova se je udeležili tudi aktualna cvičkova princesa Simona Petretič, ki se je organizatorjem zahvalila za povabilo, vinogradnikom pa tudi zaželela dobro letino. Ta naj bi bila sicer nekoliko slabša, saj je to območje letos prizadelo neurje s točo.

Dogodek so popestrili tudi člani Etno družabnega društva Draga, ki so se pripeljali s starodobniki. "Tukaj je pet traktorjev, ki so stari več kot 60 let. V sekciji imamo sicer 13 starodobnikov, ki so vsi še v zelo dobrem stanju,« je povedal Ignac Breznikar, predsednik sekcije starodobnikov v društvu. Dodal je še, da velikokrat odpravijo na različna srečanja starodobnikov, letos pa so celo načrtovali, da bi jih naložili na avtovleko in jih odpeljali na morje.

