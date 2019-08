Nov objekt PIK Kočevje bodo gradili z evropskim denarjem

16.8.2019 | 11:55

Industrijska cona Lik (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje. Vrednost projekta znaša dobrih 1,9 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo k temu prispeval dober milijon evrov.

V okviru projekta bodo zgradili 1532 m2 novih površin podjetniškega inkubatorja, od česar bo 943 m2 uporabnih površin namenjeno inkubiranim podjetjem. Nov objekt Podjetniškega inkubatorja Kočevje bo stal znotraj degradiranega območja industrijske cone LIK II, njegova izgradnja pa bo omogočila razširitev prostorskih zmogljivost obstoječega inkubatorja, ki je polno zaseden. Kot takšen bo predstavljal dodatno infrastrukturo za razvoj podjetništva na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija in bo prispevala k hitrejši rasti in razvoju malih in srednjih podjetij.

M. L. S.