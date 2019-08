Pred policisti zbežal v gozd

16.8.2019 | 14:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Krški policisti so v sredo zgodaj popoldne na cesti v bližini Leskovca pri Krškem ustavljali osebno vozilo, a voznik ni upošteval modre luči in sirene, so danes sporočili s PU Novo mesto. Ko je voznik le ustavil vozilo, pa je pobegnil v gozd. Policistom sicer znana oseba je avto vozila brez vozniškega dovoljenja, zato so avtomobil zasegli. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so uvedli postopek o prekršku.

Avtomobil so zasegli tudi metliški policisti, in sicer vozniku, je vozil brez vozniškega dovoljenja, povrhu pa še avtomobil brez registrskih tablic.

Vlomili v šest vikendov

Policisti in kriminalisti so v sredo opravili ogled vlomov v šest vikendov v kraju Hud vrh. Po prvih ugotovitvah so storilci ponoči na silo vstopili v objekte in jih pregledali, a ničesar odnesli. Kljub temu je lastnikom nastala škoda na oknih in vratih.

Množični pretep

Včeraj popoldne je več policijskih patrulj posredovalo v Dolnjih Dobravicah, kjer je prišlo do večje kršitve javnega reda in miru. Šestim kršiteljem so napisali plačilne naloge zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, še trem, ki so se na kraj pripeljali v času postopka, pa zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa. Ker sta dve osebi zaradi poškodb v pretepu iskali zdravniško pomoč, policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

M. M.