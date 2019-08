V prvem kombiju 33, v drugem kar 36 skritih tujcev

Brežiški policisti so na avtocesti za smer Ljubljana včeraj nekaj pred sedmo uro ustavili avtomobil in kombinirano vozilo. V postopku so ugotovili, da se v kombiniranem vozilu nahaja 33 tujcev, ki so v državo prišli izven mejnih prehodov, in sicer domnevno 15 državljanov Afganistana, 14 Turčije, trije Sirije in državljan Palestine. Voznika kombija in avtomobila, oba državljana Hrvaške, so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Postopek z njima so prevzeli kriminalisti.

Pri Starem trgu ob Kolpi so včeraj nekaj pred poldnevom prijeli državljana Libije, ki je v Slovenijo prišel na nezakoniti način. Nekaj kasneje so na istem območju prijeli še tri državljane Alžirije.

V bližini naselja Črešnjevec pri Dragatušu so policisti prijeli še državljana Kameruna in Iraka, ki sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda.

Sinoči so v Kanižarici prijeli tri državljane Eritreje, ki so v Slovenijo prišli na nedovoljen način. V Učakovcih pa so prijeli 18 državljanov Pakistana, med njimi tudi 13-letnega otroka brez spremstva, ki so ga nastanili v center za tujce.

Trebanjski policisti so nekaj po polnoči v Trebnjem prijeli še državljana Sirije, za katerega se je izkazalo, da je v Slovenijo prišel na nezakonit način.

Policijski postopki s prijetimi tujci še potekajo, so pa imeli veliko dela že dan prej, torej v sredo. Že zjutraj sta policista, ki sta bila na poti v službo, pri Hrastu pri Vinici opazila in nato pomagala prijeti skupaj osem tujcev, za katere se je izkazalo, da so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov.

Šlo naj bi za štiri državljane Pakistana in štiri Bangladeša. Tudi v naselju Drašiči so metliški policisti prijeli domnevnega državljana Bangladeša.

V bližini Ručetne vasi so policisti ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih tablic, ki ga je vozil državljan Romunije. Pri pregledu vozila so v tovornem prostoru odkrili 36 državljanov Pakistana, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Vsem so odvzeli prostost, 51-letnega Romuna pa so s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Črnomaljski policisti so v Drenovcu v sredo dopoldne ustavili avtomobil, ki ga je vozil državljan Indije. Vozilo francoskih tablic so zasegli, tujcu pa odvzeli prostost, saj se je izkazalo, da je državno mejo med Italijo (od koder je prišel) in Slovenijo prestopil na nedovoljen način. Zaradi suma, da je sodeloval pri izvajanju nezakonitega prehajanja državne meje, so mu odvzeli prostost.

V bližini naselja Radovica so policisti prijeli šestčlansko družino iz Iraka. Štirje od njih so mladoletni, stari med tri in šestnajst let. V postopku so ugotovili, da so državno mejo prestopili na nedovoljen način. Izven naselja Bojanja vas so prijeli še državljana Sirije in državljana Palestine.

Tudi ti policijski postopki s tujci še potekajo.

