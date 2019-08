Bodo končali do septembra?

16.8.2019 | 15:30

Ko je avtobus zapeljal v središče vasi, je moral vzvratno obrniti v ozki ulici, kar je bilo zelo nevarno. Na sliki prikaz nove podobe vaškega središča z obračališčem. (Vir: MO Novo mesto)

Novo mesto - Pred dobrima dvema tednoma so gradbeni stroji zabrneli v vaškem središču Gabrja, ki ga po 15 letih poslušanja obljub čaka prenova. Z njo bodo končno bolje poskrbeli za prometno varnost tamkajšnjih šolarjev in preostalih udeležencev v prometu.

Kot smo poročali, sta konec junija letos novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja HPG Brežice Nikola Marković v kulturnem domu v Gabrju podpisala pogodbo za ureditev vaškega središča.

Projekt zajema ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na stičišču ulic Šumeči potok in Portoroška cesta, ureditev ekološkega otoka, gradnjo pločnika in javne razsvetljave, prestavitev spomenika na zelenico pri avtobusnem obračališču in prenovo dela lokalne ceste.

Projekt je vreden slabih 163.000 evrov (z davkom), dela pa naj bi na terenu trajala predvidoma štiri mesece.

»Veseli smo, da se je vendarle začelo,« je začetek prenove za Dolenjski list komentiral predsednik sveta krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar in nadaljeval, »res smo si želeli, da bi bilo vse skupaj končano do 1. septembra oz. začetka novega šolskega leta, kot so obljubljali, zdaj bolj kaže na konec oktobra. A bolje to, kot pa da čakamo še nekaj let ali še kakšen mandat.«

»Projekt je na videz enostaven, a pri njem delamo od začetka mandata. Kot veste, smo dve leti in pol reševali premoženjske zadeve, tudi na sodišču. Sledila je še sprememba prostorskega akta, to vse terja svoj čas, a zdaj vendarle pričakujemo gradbeno dovoljenje,« je ob predstavitvi projekta konec lanskega leta krajanom povedal župan.

Zaradi načrtovane prenove so morali v središču kraja podreti starejšo hišo, pri kateri se je zapletlo tudi zaradi odkupa, in na koncu so razlastitev dosegli preko sodišča, po Mežnarjevih besedah pa so lastniku našli nadomestno stanovanje v bližini stare šole. Hišo so že podrli, padla pa je tudi stara gasilska orodjarna tamkajšnjih prostovoljnih gasilcev. Zato sta njihov predsednik Robert Rukše in župan že lani podpisala pogodbo, s katero se je občina zavezala, da jim bo nov prostor zagotovila z gradnjo prizidka h gasilskemu domu.

»Gasilci smo se na enem od občnih zborov zavezali, da ne bomo dovolili rušenja orodjarne, dokler ne dobimo novih prostorov. A čas nas je nekako prehitel in zdaj govorimo o rešitvi središča našega kraja, kar si želimo že 15 let. Ponosni smo na naše predhodnike, ki so postavili orodjarno in z njo začrtali razvoj tako gasilstva kot vaškega življenja, z zavezo, da dobimo prizidek, pa smo sprejeli tudi to žrtev, da se od orodjarne poslovimo,« je tedaj povedal Rukše.

A kot so sporočili z MO Novo mesto, zdaj za gasilce že gradijo nadomestni objekt: »Dela v Gabrju potekajo po načrtih. Pripravljalna dela so končana, nekdanja orodjarna je odstranjena, z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa je tudi usklajen premik spominskega obeležja. Nadomestni objekt se že gradi in bo končan avgusta, ocenjena vrednost je 6500 evrov.«

Ob tem so dodali, da si še vedno prizadevajo, da bi vse skupaj končali do začetka šole.

Članek je bil objavljen v 32. številki Dolenjskega lista z dne, 8. avgust 2019.

Mirjana Martinović