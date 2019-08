Tanja Strniša nova veleposlanica v Pragi

16.8.2019 | 20:05

Tanja Strniša (Foto: M. M., arhiv DL)

Ljubljana - Predsednik države Borut Pahor je za novo veleposlanico na Češkem imenoval Tanjo Strniša, je objavljeno v današnji izdaji uradnega lista. Strniša se tako poslavlja s položaja državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu, v Pragi pa bo zamenjala Leona Marca.

Strniša kot dolgoletna državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu iz kvote SD spada v t.i. kvoto političnih veleposlanikov. V skladu z zakonodajo je lahko na veleposlaniških položajih desetina nekariernih diplomatov, ki jih lahko predlaga zunanji minister oz. izbere vlada.

Sicer ni povsem brez diplomatskih izkušenj. Od septembra 2008 do julija 2009 je že delovala prav na slovenskem veleposlaništvu v Pragi.

Mag. Tanja Strniša je rojena 21. novembra 1962 v Novem mestu, osnovno šolo je obiskovala v Dolenjskih Toplicah, gimnazijo pa v Novem mestu. Nadaljevala je s študijem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1995 zaključila tudi podiplomski magistrski študij kmetijskega podjetništva. Njena prva zaposlitev je bila v Kmetijski zadrugi Krka Novo mesto, kjer je opravljala delo tehnologinje in pospeševalke za sadjarstvo. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot kmetijska svetovalka, specialistka za področje ekonomike kmetijstva na Kmetijskem zavodu Ljubljana, Oddelek Novo mesto.

Leta 2001 se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala naloge svetovalke za koordinacijo priprav za vstop Slovenije v EU na področju kmetijstva in ribištva, kasneje pa vodje Projektne skupine za koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije EU in koordinatorke za Evropski svet in Svet EU za splošne zadeve.

Državna sekretarka je bila v drugi polovici leta 2004 vodja kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od maja 2010 do februarja 2012 je zasedala mesto državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kasneje pa mesto namestnice generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Vlada RS jo je na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ponovno imenovala marca 2013 ter na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano septembra 2014 in septembra lani.

Je poročena in ima dva otroka.

M. M.