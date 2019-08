Spominski pohod na Malkovcu

17.8.2019 | 19:00

Pri spomenikih so postavili častno stražo. (Foto: arhiv KO ZBV NOB Tržišče)

Pohodniki na eni od postaj na poti (Foto: arhiv KO ZBV NOB Tržišče)

Tržišče - Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Tržišče je ob podpori krajevne skupnosti Tržišče, Turističnega društva Tržišče, skupnosti borcev 1. dolenjskega partizanskega bataljona, občine Sevnica in KŠTM Sevnica nedavno pripravila tradicionalni spominski pohod po stezah odpora na Malkovcu. S pohodom se spominjajo italijanskega požiga vasi in poboja sedmih talcev 2. avgusta 1942.

Pohodniki so šli od spomenika na Malkovcu do Slančjega vrha, na Laze in v Čehnarjevo dolino. Vračali so se prek Kompolce do Blažičeve zidanice, nato so se med potjo do parkirišča ustavili še pri spominskem obeležju na Prijateljevi vili. Med pohodom so pripravili tudi dva mitinga.

O vojnih dogodkih sta govorila Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB za vrednote NOB in krajevne organizacije Tržišče, in domačin Alojz Povšič. Pripadniki spominske enote 1. dolenjskega partizanskega bataljona so postavili častno stražo pri spomenikih. Z recitacijami partizanskih in domoljubnih pesmi so pohod obogatili Tit Turenšek, Jelka Robar, Jolanda Lenič, Terezija Potočar in Stane Gorenjc. Nastopila sta tudi harmonikarja Tadej Pungerčar in Slavko Jerman z ženo. Zbrane je na razgledni točki laže pozdravil sevniški podžupan Janez Kukec, ki je predstavil naravne lepote Malkovca z okolico in poudaril pomen ohranjanja spominov na preteklost.

»Na vseh točkah smo bili tudi bogato pogoščeni, za kar so zaslužne članice Aktiva kmečkih žena Tržišče in domačini, ki so prispevali hrano in pijačo. Za prevoz starejših pohodnikov so poskrbeli člani Duletove čete iz Društva ljubiteljev starih vozil Hrast,« je povedal Marjan Povšič.

M. L