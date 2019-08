Sanacija Zaloga: Odvoz bodo začeli v ponedeljek

17.8.2019 | 08:00

Sanacija požarišča v Zalogu naj bi se začela ta ponedeljek in trajala do konca oktobra letos. (Foto: M. M.)

Straža - V ponedeljek, 19. avgusta, naj bi Kostak vendarle začel odvažati ožgane odpadke iz Zaloga, kjer je zagorelo pred dobrima dvema letoma.

Sanacijo požarišča je že januarja letos napovedal nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben, ko je v Straži lokalni skupnosti osebno predstavljal izsledke analize vzorcev tal in posledice velikega požara. Država se je zavezala, da bo območje sanirala na svoje stroške, nato pa jih bo skušala izterjati od povzročitelja oz. družbe Ekosistemi. Leben pa je še povedal, da je v ta namen v državnem proračunu rezerviranih 1,6 milijona evrov; po prvih napovedih naj bi ožgane odpadke odpeljali še pred poletjem.

PRVI NI USPEL

A se je v nadaljevanju zapletlo z javnim naročilom Inšpektorata za okolje in prostor. Na njihov prvi poziv so prejeli ponudbi dveh izvajalcev, tj. krškega Kostaka in novomeškega Ceroda. Izbrali so prvega, marca pa po pritožbi drugega odločitev preklicali. O zapletu smo v Dolenjskem listu takrat podrobneje poročali, na ponovljenem pozivu inšpektorata pa je bil nato junija kot edini ponudnik dokončno izbran Kostak.

Njihova predstavnica za odnose z javnostmi Simona Žibert je že ob prvem pozivu za naš časopis dejala, da njihova ponudba za prevzem in ustrezno obdelavo odpadkov znaša 198 evrov na tono (brez DDV) in vključuje končno predelavo odpadka pri podizvajalcu, tj. v sežigalnici v Avstriji (sežig odpadka). »Ta rešitev je okoljsko neoporečna, vendar draga pri stroških predelave in stroških logistike,« je rekla.

Po zadnjih napovedih naj bi ožgane odpadke vendarle začeli umikati konec prejšnjega meseca, a se to ni zgodilo. »Preveriti je bilo treba še podizvajalce, zato se je zadeva nekoliko zavlekla,« je ta teden pojasnila Žibertova in poudarila, da bodo odvoz odpadkov iz Zaloga začeli v ponedeljek, 19. avgusta.

Kako bodo to izvedli in kje bodo končali odpadki, poročamo v včerajšnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.