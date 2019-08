Voznico je obšla slabost

17.8.2019 | 08:45

Brežice - Ob 17.28 se je na cesti med naseljem Mali Podlog in Gržečo vasjo v občini Krško pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Reševalci NMP Krško so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v urgentni center v Brežice.

Ob 0.25 se je v neposredni bližini naselja Podgorje ob Sevnični v občini Sevnica osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cesti. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa ter nudili pomoč policiji in avtovleki. Voznico je po dogodku obšla slabost nakar so jo domači odpeljali v urgenco v Sevnico.