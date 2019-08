Trebanjci v Novem mestu boljši od Novomeščanov

17.8.2019 | 09:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Sinoči se je v novomeški športni dvorani Marof začel tradicionalni mednarodni pripravljalni rokometni turnir, na katerem poleg domače Krke in trebanjskega Trima sodelujeta še madžarski klub Csurgoi Kezilabda in beloruski Minsk.

Uvodno temo turnirja med tujima moštvoma so s 27:20 dobili Madžari, a dolenjske ljubitelje rokometa je precej bolj zanimal dvoboj dolenjskih prvoligašev, ki so ga bolje začeli Novomeščani, ki so v uvodnih minutah povedli za tri zadetke, a zadovoljstvo domačih navijačev ni trajalo dolgo, saj so Trebanjci kmalu vzeli vajeti v svoje roke, izenačili in polčas dobili z dvema zadetkoma razlike. Gostitelji so v nadaljevanju poskušali vse, da bi izid obrnili sebi v prid, a se jim ni izšlo.

Najboljši strelec Trima je bil s šestimi zadetki novinec v moštvu David Didovič, dosedanji rokometaš Krke, ki je v dresu novomeškega kluba igral od leta 2004, ko se je ta imenoval še Adria - Krka.

Krka : Trimo Trebnje 30:33 (13:15)

Krka: Urbič, Brajer; Dino Rašo 3, Plut, Pršina 4, Irman 4, Jakše 3, Klemenčič, Kukman 4, Hvastija 1, Gorela 1, Majstorovič, Avsec 1, Batagelj 1, Kete 4, Matko, Bevec 4.

Trimo: Tomić, Brana, Gaberc; Udovič 2, Horžen, Redek, Sašek, Cirar 5, Dobovičnik 5, Didovič 6, Kmet 1, Hamidović 1, Seferović 3, Kotar 2, Leon Rašo 3, Šešić 4, Višček.

Danes ob 17.30 bo tekma za tretje mesto med Krko in Minskom, ob 20. uri pa finale med Trimom in Csurgoi Kezilabdo.

I. V.

