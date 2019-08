Srebrniki in listine za praznik

17.8.2019 | 13:00

Župan Ladko Petretič je predstavil dosežke in načrte občine. (Foto: M. L.)

Andrej Smrekar (kot predsednik galerijskega sveta je prevzel priznanje v imenu Galerije Božidar Jakac), Franc Štokar, župan Ladko Petretič, Branislav Čuk, Andrej Jordan in Franc Curhalek (kot predsednik je prevzel priznanje v imenu Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki) (z leve). Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Na sinočnji slovesnosti ob prazniku občine Kostanjevica na Krki so na slovesnosti v nekdanji samostanski cerkvi v Galeriji Božidar Jakac podelili občinska priznanja za leto 2019.

Minister Rudi Medved se je vpisal v mestno knjigo. (Foto: M. L.)

Tako so za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine prejeli kostanjeviški srebrnik, Branislav Čuk, Andrej Jordan in Franc Štokar. Zlate listine so dobili Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Klub jamarjev Kostanjevica na Krki in Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki.

Župan Ladko Petretič je predstavil naložbe v občini v zadnjem obdobju. »Veliko je bilo narejenega, še kar nekaj načrtov pa je v pripravi za prihodnost,« je dejal župan. Pri tem je ocenil, da so dosegli pomemben premik glede varovanja pred poplavami. Do konca leta 2020 naj bi izdelali študije o ukrepih za povečanje poplavne varnosti mesta Kostanjevica na Krki z okolico.

Slovesnosti se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved. Med drugim je izpostavil doseženo sodelovanje med Kostanjevico na Krki in Zagorjem ob Savi, od koder prihaja. Gre za sodelovanje v kulturi, ki sta ga mesti začeli v razstavo kostanjeviške Galerije Božidar Jakac v Zagorju ob Savi. Minister je napovedal, da bo država v prihodnje razbremenila občine nekaterih stroškov in tako prekinila prakso zadnjih desetletij, ko je država občinam nalagala iz leta v leto večje stroške za financiranje javnih dejavnosti.

Na prireditvi, ki jo je vodila Melita Skušek, so predstavili tudi kratek film o Kostanjevici na Krki.

M. L.

