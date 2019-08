Jazzinty samo še drevi

Na sinočnjem koncertu so ameriško pevko Alino Engibaryan spremljali pianist Marko Črnčec, umetniški vodja festivala Novomeščan basist Domen Bohte in bobnar Roberto Pistolesi. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Z drevišnjim koncertom udeležencev se bo na prizorišču na parkirišču pred kulturnim centrom Janeza Trdine končal dvajseti novomeški festival in delavnice Jazzinty.Od ponedeljka do petka je bilo novomeško glasbeno občinstvo deležno osmih koncertov, na katerih so se z alternativnimi prijemi v jazzovski glasbi spopadali mladi raziskovalci, ki so od ponedeljka do srede raziskovali pod vodstvom Gašperja Livka in tako ogrevali poslušalce za glavne koncerte, na katerih so nastopali predvsem mentorji glasbenih delavnic Jazzinty v sodelovanju z gosti, med katerimi je bil sinoči zelo dobro slišen tudi izjemni Novomeščanom dobro znani v New Yorku živeči mariborski pianist Marko Črčec, ki je sinoči spremljal ameriško pevko Alino Engibaryan.

Vsak večer so nastopom tradicionalno sledili jam sessioni, na katerih so se pred občinstvom ob pomoči mentorjev preizkušali tudi boljši učenci, prav vsi udeleženci Jazzintyja pa se bodo predstavili nocoj na zaključnem koncertu, ki se nam bo predstavil v novi preobleki. Predstavilo se bo devet zasedb, ki bodo igrale glasbo svojega mentorja. V zasedbah se bodo predstavili vsi udeleženci delavnice, prvič pa bodo z njimi igrali tudi mentorji. Tematske zasedbe bodo Vocal, European, Guitar, New York, Film, Swing, M-Base, Composition, Basic Ensemble.

I. Vidmar

