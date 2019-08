Cilj je zgornja polovica državnega prvenstva

17.8.2019 | 17:00

Novomeški odbojkarji se zavzeto pripravljajo na prihajajočo sezono.

Novo mesto - S pripravami na novo sezono so pred dnevi začeli tudi novomeški odbojkarji. Na uvodnem treningu je trener Tomislav Mišin pozdravil 13 igralcev, cilj v letošnjem prvenstvu pa je podoben kot lani, uvrstitev v zgornjo polovico.

V moštvu je v primerjavi z minulo sezono prišlo do nekaterih sprememb. Žužemberčan Mario Koncilja se je odločil, da bo kariero nadaljeval v dresu kamniškega kluba, po dolgih letih igranja za Novo mesto pa se je poslovil tudi Valentin Turk, ki je športne copate postavil v kot. Kot so sporočili iz novomeškega kluba, se je po uspešno končanem študiju podal novim izzivom naproti. V dresu Krke v novi sezoni ne bo tudi podajalca Aljoše Kafola, ki bo letos igral za klub iz Šoštanja.

Na drugi strani sta se ekipi priključila dva mlada odbojkarja. 20-letni libero Anže Borin je pred tem igral za mlajše selekcije novomeškega kluba, 16-letni sprejemalec Toni Travnik pa je v lanski sezoni igral za odbojkarski klub iz Žužemberka.

Člansko ekipo moškega odbojkarskega kluba Krka bodo v letošnji sezoni sestavljali: Anže Borin, Rok Dimič, Grega Erpič, Svit Hafner, Martin Kosmina (kapetan), David Kumer, Luka Lindič, Tadej Ogulin, Gregor Ožbalt, Gašper Pucelj, David Renko,Toni Travnik in Ivan Vrhovšek.

Nad ekipo bo še naprej bdel glavni trener Tomislav Mišin, pomagal mu bo Jernej Rojc, ki bo še naprej tudi vodja mladinskega pogona, za fizično pripravo pa bo skrbel Josip Radaković, za statistiko pa Anže Zalar.

»Nadaljujemo tam, kjer smo lani končali. Pri mlajših je namen, da se razvijejo, pri starejših pa bo predvsem poudarek na preventivi in ohranjanju tega, kar so razvili. Njihova prioriteta je igranje in ne "bildanje". Mlajši se morajo telesno ter posledično tudi umsko še razviti in na tem bomo delali,« je povedal Radaković, so sporočili iz kluba.

Trener Tomislav Mišin dodaja, da so pričakovanja podobna kot minulo sezono. »Ostali smo brez dveh zelo pomembnih igralcev, ampak nadejam se, da bodo mlajši razumeli in izkoristili dano priložnost. Gotovo bomo morali na račun mladosti še bolj trdo trenirati, ampak še naprej menim, da bomo v državnem prvenstvu zelo konkurenčni.«

Pred začetkom državnega prvenstva v klubu načrtujejo odigrati okoli 15 pripravljalnih tekem, med drugim bodo v sklopu priprav organizirali tudi mednarodni turnir v Novem mestu, udeležili pa se bomo tudi turnirjev na Madžarskem in v Srbiji.

R. N., foto: MOK Krka

Galerija