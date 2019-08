V vinogradu si je poškodovala nogo

18.8.2019 | 07:45

Včeraj ob 18.39 se je v naselju Malkovec v občini Sevnica občanka pri delu v vinogradu poškodovala nogo. Gasilci PGD Tržišče so ji nudili pomoč do prihoda reševalcev in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Zapora ceste zaradi kolesarskega maratona

Rekreativnemu kolesarskemu društvu Krško je bilo za danes izdano dovoljenje za popolno zaporo državne ceste za potrebe izvedbe prireditve "17. maraton po deželi cvička".

Popolna zapora se tako dovoli od 7. ure do 15. ure na cestah:

cesta: R1-220

Odsek: 1334 Krško - Brežice (od km 0,580-0,820)

Soglasje za uporabo državnih cest so za danes izdali od 10. ure do 13.30 na cestah:

cesta R1-219

Odsek: 1242 Bizeljsko - Čatež Cesta:

R1-220 Odsek: 1334 Krško - Brežice

cesta R2-419

Odsek: 1205 Šentjernej - Križaj Odsek: 1206 Križaj - Čatež ob Savi

cesta R3-672

Odsek: 1337 Zavratec - Impoljca Odsek: 1338 Smednik – Zavratec

Odsek 3927 Kostanjevica na Krki Zameško - Smednik Cesta: R3- 673

Odsek: 1340 Križaj (rondo) – Drnovo

cesta G1-5

Odsek: 0335 Impoljca – Brestanica in odsek: 0361 Brestanica - Krško

L. M.

