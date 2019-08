V Orehovici brnijo stroji

V Orehovici so zadovoljni, da šentjernejska občina nadaljuje z obnovo ceste.

Samo Hudoklin

Orehovica - Potem, ko je Občina Šentjernej lani uredila najbolj kritičen del vasi Orehovica z varnim dostopom otrok do podružnične šole - preurejeno križišče s hodnikom za pešce ter javno razsvetljavo - je neurejen ostal še spodnji del vas proti Gorenji Stari vasi.

Cesta je preozka, ni pločnikov in javne razsvetljave. Projekti so narejeni, potreben je le denar. A očitno se ga je nekaj le našlo, saj se v Orehovici te dni nadaljuje širitev ceste in gradnja hodnika za pešce, vse za večjo varnost krajanov, zlasti šolarjev, in seveda ostalih uporabnikov.

Kot je povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, zdaj delavci JP Ekološka družba Šentjernej prenavljajo okrog 150 metrski odsek ceste z vso infrastrukturo. Dela so zahtevna, precej je opornih zidov in stiska s prostorom. Za naložbo, ki naj bi jo končali do konca oktobra, imajo po besedah Hudoklina v proračunu rezerviranih 85 tisoč evrov. Računajo, da bodo na podlagi 21. člena zakona o financiranju občin prejeli okrog 60 tisočakov.

Po besedah Hudoklina oba sporna ovinka na cesti zdaj še ne bosta rešena, saj je za vse premalo denarja, a upajo, da bodo obnovo ceste v vasi dokončali čim prej v prihodnjem letu. »Ovir za nadaljevanje ne vidimo, z lastniki zemljišč ob cesti dobro sodelujemo in so kooperativni. Le denar bo treba zagotoviti,« pravi.

V Orehovici bo potrebna tudi dokončna izgradnja kanalizacije v Orehovici, po koncu vseh del bo sledila preplastitev ceste.

