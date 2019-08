Žagar drugič letos v polfinalu

18.8.2019 | 08:40

Spidvejist Matej Žagar se veseli včerajšnjega uspeha. (Foto: AMZS)

Švedska je bila včeraj drugič letos prizorišče dirke svetovnega prvenstva v speedwayu. V Malilli se je spidvejist Matej Žagar prebil do polfinala in na koncu osvojil 8. mesto.

Švedska Malilla je gostila najboljše voznike speedwaya na svetu, ki so se šestič v sezoni merili za točke svetovnega prvenstva. Matej Žagar, ki vozi pod okriljem in z licenco AMZS, je po skromni predstavi v Vroclavu, kjer je pred dvema tednoma vknjižil zgolj tri nove točke v skupnem točkovanju za svetovno prvenstvo, tokrat želel popraviti vtis ter ponoviti uspeh iz lanskega leta, ko je bil tu odličen drugi.

Preizkušnjo na stezi G&B Arena je začel v tretji vožnji. Z belo čelado na glavi se v težkih razmerah na progi, ki je bila razmočena, ni najbolje znašel. Na štartu je malce zamudil in tega ni več zmogel popraviti ter se je v cilj pripeljal četrti.

Dve prvi mesti vlili pogum

Kot poročajo z AMZS-ja, je bil Ljubljančan vnovič na štartnem položaju v peti vožnji, tokrat z rumeno čelado. Skrajni zunanji položaj na progi je imenitno izkoristil in z drznim manevrom ob izhodu iz prvega zavoja prevzel vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok. V cilj je pripeljal z izdatno prednostjo pred tekmeci ter si zagotovil prve tri točke.

Žagar je bil ponovno na progi v enajsti vožnji. Z drugega notranjega položaja oziroma z modro čelado pa mu štart ni uspel. Zahtevna proga napak ni odpuščala in spet je (točkovno) ostal praznih rok, saj je skozi cilj prišel na četrtem mestu.

Četrtič na progi v Malilli se je Žagar znašel v šestnajsti vožnji. Jasno je bilo, da mora veliko tvegati, če želi ohraniti možnost uvrstitve v polfinale. Z rdečo čelado na glavi je sklopko na štartu spustil s povsem notranje proge. V prvi zavoj je prišel prvi in nato zdržal ter zadržal vse napade tekmecev. Privozil si je še tri dragocene točke in s skupno šestimi ostal v igri za uvrstitev med najboljšo osmerico.

Točka za polfinale

Tudi osemnajsta vožnja je Žagarju prinesla štart z notranje proge. Znova se je brezkompromisno pognal s štartne rampe, vendar tokrat ni bil tako uspešen. Kljub temu je iz sebe in motorja iztisnil vse, kar se je dalo. Ciljno črto je prečkal tretji in prišel do zlata vredne točke, ki mu je prinesla drugi polfinalni nastop v sezoni.

Vanj se je pognal z belo čelado. Drugi notranji položaj z zunanje strani steze je bil najslabši in Žagar je potreboval čudežen štart. Ta se mu ni posrečil in na koncu se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Skupno mu je to prineslo na dirki osmo mesto, s sedmimi točkami pa je na lestvici točkovanja za svetovno prvenstvo skočil na dvanajsto pozicijo in ima zdaj 37 točk.

Veliko nagrado Skandinavije je na koncu na veliko veselje navijačev osvojil domači as Fredrik Lindgren, drugi je bil Leon Madsen, na najnižji stopnički za zmagovalce pa je Švedu in Dancu družbo delal Poljak Maciej Janowski. V boju za naslov svetovnega prvaka ima zdaj Madsen lepih šest točk naskoka pred Bartoszom Zmarzlikom, ki se tokrat ni izkaza. Zbral je samo osem točk, eno več od tretjega v skupnem seštevku Emila Sajfutdinova. Osmo mesto, ki še prinaša neposredno uvrstitev na speedway grand prix dirke prihodnje leto zaseda Artem Laguta. Za njim zdaj Žagar štiri dirke sezone zaostaja trinajst točk.

Sedma dirka svetovnega prvenstva v speedwayu od skupno desetih bo v soboto, 31.avgusta, v Nemčiji v Teterowu.

REZULTATI

Končni vrstni red dirke za VN Skandinavije: 1. Lindgren (Šve) 16 točk, 2. Madsen (Dan) 14, 3. Janowski (Pol) 15, 4. Laguta (Rus) 16, 5. Michelsen (Danl) 9, 6. Vaculik (Svk) 9, 7. Zmarzlik (Pol) 8 točk, 8. Žagar (Slo) 7 točk, ...

Vrstni red v SP (6/10): 1. Madsen (Dan): 75, 2. Zmarzlik (Pol): 69, 3. Sajfutdinov (Rus): 68, 4. Vaculik (Svk): 68, 5. Lindgren (Šve): 63, 6. Dudek (Pol): 61, 7. Janowski (Pol): 51, 8. Laguta (Rus): 50,... 12. Žagar (Slo): 37, … 21. Ivačič (Slo): 2 točki

L. M.